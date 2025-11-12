DEPARTAMENTO ANTINARCÓTICOS: ALLANAMIENTO EN BARRANQUERAS: DETUVIERON A UN MUJER CON VARIAS BOCHITAS DE MARIHUANA Y DINERO EN EFECTIVO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos de la División Microtráfico Metropolitana llevaron adelante un allanamiento en una vivienda del barrio 237 Viviendas de Barranqueras, donde secuestraron más de 250 gramos de marihuana fraccionada para la venta y detuvieron a una mujer de 34 años.



El procedimiento se realizó cerca de las 22, en el marco de una causa por Supuesta Infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes, con intervención de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2.

Durante el registro del domicilio, ubicado sobre calle Carlos Hardy al 4900 aproximadamente, los agentes hallaron 52 envoltorios de polietileno negro y una bolsa tipo ziploc con sustancia vegetal verde amarronada, que tras las pruebas de campo arrojaron resultado positivo a marihuana, con un peso total de 250 gramos. Además, se incautaron recortes de polietileno y la suma de 53.000 pesos en efectivo.

Por orden del magistrado interviniente, se dispuso el secuestro de todos los elementos vinculados a la causa y la aprehensión de la moradora, quien quedó a disposición de la Justicia.

