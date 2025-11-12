RESISTENCIA: INTENTABAN REALIZAR UN RITUAL EN EL PARQUE DE LA DEMOCRACIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos del Destacamento Parque de la Democracia y Juventud intervinieron anoche cuando detectaron a un grupo de personas realizando un ritual en uno de los sectores del predio.



Cerca de las 23:30, personal motorista que patrullaba la zona observó velas encendidas y otros elementos sobre un banco ubicado en el sector de juegos, frente al helipuerto. Al entrevistarse con una de las presentes, se le informó que este tipo de prácticas está prohibido en el lugar.

