QUITILIPI- OPERATIVOS LINCE: UNA BICICLETA ABANDONADA Y UN ROBO ESCLARECIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos del Cuerpo de Operaciones Motorizadas de Quitilipi realizaron dos procedimientos en el marco del operativo “Servicio de Seguridad Preventiva Motorizado – Lince”, que permitieron recuperar una bicicleta y esclarecer un robo ocurrido en la ciudad.



El primero tuvo lugar alrededor de las 00:10, en calles Magallanes y Curupaytí del barrio Quinta 49. Allí, los agentes hallaron una bicicleta tipo mountain bike marca Hakken Pro, rodado 29, que había sido abandonada por un hombre que se dio a la fuga hacia una zona de monte. Los vecinos de la zona, manifestaron que momentos antes el sospechoso ofrecía el rodado en venta a vecinos del lugar. El bien fue secuestrado y entregado a la comisaría local para las diligencias judiciales correspondientes.

Horas más tarde, cerca de las 23:30, otro equipo intervino en calles Urquiza y Corrientes del barrio San Cayetano, donde demoraron a un sujeto que trasladaba junto a otro hombre una estructura de hierro de cuatro metros, presuntamente sustraída del techo de una vivienda en construcción. El detenido fue puesto a disposición de la Justicia junto con el elemento recuperado, estableciéndose luego que pertenecía a un vecino de la zona.

Relacionado