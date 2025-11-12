COLONIA BENÍTEZ: TERMINÓ DETENIDO POR AGREDIR A SU EX PAREJA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un joven de 27 años fue detenido en inmediaciones del domicilio de la víctima, tras ser denunciado por un hecho de violencia de género ocurrido en el barrio 40 Viviendas.

Según la denuncia, el agresor llegó a la casa de su ex pareja y la atacó físicamente, además de arrojar su teléfono celular al piso, provocándole daños. La mujer fue trasladada al hospital local, donde el personal médico diagnosticó contusión por golpe en región facial y peribucal.

Por disposición del Equipo Fiscal de Género N° 9, se dispuso la aprehensión del acusado, quien fue capturado durante un operativo cerrojo realizado en la zona y trasladado a la comisaría.

La víctima recibió un botón antipánico y acompañamiento de la Línea 137 de Atención a la Mujer, que continuará con el seguimiento y asistencia del caso.

