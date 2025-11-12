CONSEJO FEDERAL DE SALUD: CHACO ACOMPAÑÓ LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO TABLERO DE MONITOREO NACIONAL DE VACUNACIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El ministro de Salud, Sergio Rodríguez, acompañó la presentación oficial del nuevo Tablero de Monitoreo del Calendario Nacional de Vacunación, una herramienta digital que permite acceder en tiempo real a las coberturas de inmunización en todo el país.

El sistema fue desarrollado para fortalecer la gestión sanitaria y la toma de decisiones basadas en datos, optimizando así la planificación y distribución de los recursos en cada jurisdicción.

Durante el encuentro, también se expusieron otros avances tecnológicos y científicos impulsados a nivel nacional, entre ellos un mapa de riesgo de fiebre amarilla y un algoritmo de inteligencia artificial destinado a la identificación de patógenos alimentarios, que permitirá reforzar la vigilancia epidemiológica y la seguridad sanitaria.

El ministro Rodríguez destacó la relevancia de la notificación oportuna en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC), especialmente respecto de las dosis aplicadas contra la fiebre amarilla, enfermedad que presenta brotes activos en países vecinos y podría introducirse en territorio nacional debido al flujo de viajeros. “La vacunación de quienes se desplazan a zonas de riesgo es una estrategia clave para prevenir la reintroducción de esta enfermedad en la Argentina”, subrayó.

Además, durante la reunión se abordaron temas vinculados a la Encuesta Nacional de Lactancia (ENaLac) y a la implementación de la aplicación VisitAR, una herramienta digital destinada a registrar datos socio-sanitarios en el primer nivel de atención.

En ese marco, el ministro Rodríguez acordó con autoridades nacionales la implementación de una prueba piloto de VisitAR en regiones del Chaco, con el objetivo de luego replicar la experiencia en todo el país. “Estas innovaciones tecnológicas fortalecen el trabajo cotidiano de los equipos de salud y mejoran la calidad de la información, lo que se traduce en mejores políticas sanitarias para la población”, concluyó Rodríguez.