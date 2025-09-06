SE LLEVÓ UNA HIDROLAVADORA PERO NO TARDARON EN APREHENDERLO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Tras el aviso, los efectivos intervinieron rápidamente y detuvieron al implicado en el hurto con el bien en sus manos.

Los uniformados de la Comisaría Quinta acudieron a un domicilio del barrio Villa Aeropuerto. Allí se entrevistaron con una ciudadana de 23 años que informó que minutos antes un sujeto ingresó a su casa y se llevó una hidrolavadora.

Inmediatamente informaron a los móviles cercanos y en la intersección de Goitía y Favio Cáceres demoraron a un hombre de 27 años con la hidrolavadora sustraída. Labraron acta de secuestro y la conducción a la dependencia policial.

Finalmente, se instruyeron actuaciones por Supuesto Hurto, y el bien fue devuelto a su dueña.

