LA LEONESA: DETENIDO TRAS ROBAR UN TUBO DE GAS EN BARRIO MARGARITA

06-09-2025

El bien fue devuelto al propietario



Este sábado por la mañana, un hombre fue detenido tras robar un tubo de gas de 10 kilos del patio de una vivienda en el barrio Margarita.

El dueño del inmueble, alertado por ruidos, avistó al sujeto saltando el muro perimetral, por lo que dio aviso a la policial.

Personal de la comisaría local llegó rápidamente al lugar y logró demorar al sospechoso de unos 29 años, recuperando el objeto sustraído.

La Fiscalía dispuso su aprehensión y la restitución del cilindro al damnificado. El joven fue notificado de la causa “Supuesto Hurto con Escalamiento”

