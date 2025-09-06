RESULTADOS POSITIVOS: EN MENOS DE 24 HORAS INCAUTAN 4 RODADOS CON PEDIDO DE SECUESTRO, DROGA Y CIGARRILLOS DE CONTRABANDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

🚦Además, aprehendieron a un hombre buscado por la justicia.

👉Sáenz Peña

Ayer, efectivos de la termal, incautaron un vehículo que presentaba pedido de secuestro desde el año 2016.

Se trato de un rodado marca Chevrolet, modelo Onix, en el mismo persistía un pedido activo desde fecha 18/11/2016 en causa supuesto robo.

Además, la cedula presentada por su conductor de 47 años, no cumplía con las medidas técnicas.

Asimismo, secuestraron una furgoneta que también presentaba un pedido de secuestro desde fecha 11/06/2021 a solicitud de la provincia de Buenos Aires.

El rodado era conducido por un hombre de 54 años.

Por tal motivo, en ambos casos, procedieron al secuestro y traslado de los rodados junto a sus conductores hacia la dependencia policial jurisdiccional para seguir con las actuaciones correspondientes.

👉Charata

Sus pares del Puesto de Control Caminero de Gancedo, secuestraron un camión marca Mercedes Benz, que presentaba un pedido de secuestro desde fecha 18/08/2020 a solicitud de la provincia de Tucumán.

👉Eva Perón

De la misma manera, agentes del Puesto Control Caminero Puerto Eva Perón, incautaron una camioneta Renault Kangoo en causa prohibición de salida del país a solicitud de la provincia de Corrientes.

Finalmente, en ambos casos procedieron al traslado y secuestro de los rodados junto a sus conductores hacia la comisaria jurisdiccional para fines legales pertinentes.

Mas tarde, en el puesto de mención, secuestraron un total de 400 paquetes de cigarrillos marca rodeo que eran transportados en un automóvil Marca Fiat, sin el aval aduanero exigible.

Desde la fiscalía en turno, dispuso se proceda al secuestro de los cigarrillos y notificación de las actuaciones a seguir a su conductor.

👉J.J.Castelli

Agentes de Tres Isletas, aprehendieron a un joven de 22 años, por presentar un pedido de captura desde fecha 04/06/09 en causa supuesta estafa a solicitud de la provincia de Entre Rios.

👉Gral. San Martín

Efectivos del Puesto Puente Libertad, incautaron 3 envoltorios de polietileno de color blanquecino (cocaína) con un peso total de 1.1 gramos.

Se conto con colaboración de la Div. Operaciones Droga Interior GSM, quienes realizaron prueba de campo.

Notificaron al joven de 29 años por supuesta infracción Ley Nacional 23.737.

