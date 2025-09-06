CASO CECILIA: SE APLAZA LA JORNADA DOBLE Y AVANZAN LAS AUDIENCIAS HACIA EL JUICIO POR JURADOS

Este viernes se realizó la decimonovena audiencia preliminar en el marco de la causa por la muerte de Cecilia Strzyzowski, la joven chaqueña vista por última vez el 2 de junio de 2023 en la vivienda de los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

La jornada estaba prevista como doble, pero a pedido de una de las defensas se resolvió continuar la próxima semana. Durante el encuentro, las partes tuvieron la oportunidad de plantear objeciones sobre las pruebas presentadas por el Equipo Fiscal Especial, en particular sobre los aportes realizados por un perito informático.

La jueza técnica Dolly Fernández aceptó el planteo y dispuso que las audiencias se retomen el martes 9 de septiembre a las 8, en la Cámara Segunda en lo Criminal ubicada sobre avenida San Martín.

El proceso busca establecer las condiciones en las que se desarrollará el juicio por jurados, fijado para el martes 28 de octubre. En esa instancia, ciudadanos de Resistencia deberán evaluar la responsabilidad de los siete acusados por el presunto femicidio de Cecilia, quien era pareja de César Sena, hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña.