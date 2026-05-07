SAENZ PEÑA: UN HOMBRE FUE DE DETENIDO POR GASTAR $800 MIL CON TARJETAS AJENAS

Un vendedor ambulante de 33 años fue detenido este miércoles, en Sáenz Peña, acusado de utilizar tarjetas de débito ajenas para realizar compras por casi 800 mil pesos.

La investigación estuvo a cargo de la División Investigaciones Complejas y se inició a partir de denuncias radicadas el pasado lunes 4 de mayo por clientes del Nuevo Banco del Chaco, quienes detectaron movimientos y compras que no reconocían en sus cuentas.

Aunque el hecho habría ocurrido días antes, el 30 de abril, los agentes comenzaron una serie de averiguaciones y análisis de cámaras de seguridad, especialmente de un cajero automático del NBCH, que resultaron clave para identificar al sospechoso.

Con la información reunida, los efectivos montaron un operativo y lograron interceptarlo este martes por la tarde en calle 7, entre 10 y 12, mientras se encontraba vendiendo limones.

Durante la demora, el hombre llevaba una mochila nueva que contenía dos tarjetas de débito ajenas, además de una docena de limones, un termo nuevo y un par de zapatillas, elementos que serían parte de las compras realizadas con los plásticos denunciados.

Según la investigación, el sospechoso habría efectuado gastos por alrededor de 800 mil pesos utilizando las tarjetas sustraídas.

Finalmente, quedó detenido en una causa por «supuesto hurto», mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar el alcance total de las maniobras.