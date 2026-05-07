ALCOHOLIZADO Y SIN PAPELES: TERMINO DEMORADO

Este miércoles al mediodía, los agentes de Policía Caminera realizaron un operativo de control en Ruta Nacional 11 al kilómetro 1014. Allí, frenaron el paso de un ciudadano a bordo de una Toyota Hilux y comenzaron los controles correspondientes.

En una primera instancia, el conductor dijo que no tenía los papeles del vehículo, por lo que se dio intervención a la división Verificación Vehicular para que revise las numeraciones de chasis y motor.

El vehículo estaba sin anomalías y el ciudadano de 56 años no tenía ningún pedido de captura vigente.

En ese entonces, se procedió a realizar el testeo de alcohol en sangre que dio positivo con 1,29 gramos de alcohol por litro de sangre.

Finalmente, los agentes labraron el acta por la falta de documentación y la de alcoholemia.