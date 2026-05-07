DISPERSARON A MAS DE 200 PERSONAS EN UNA FIESTA CLANDESTINA

Durante la madrugada de este jueves, alrededor de las 2:30, se llevó a cabo un operativo de control ambiental en la zona sur de la capital, que culminó con la clausura de un evento social de gran magnitud.

El procedimiento se inició tras el requerimiento de la Dirección de Acústica Ambiental del municipio, cuyos inspectores solicitaron el acompañamiento de la Comisaría Quinta Metropolitana, para constatar ruidos molestos en una vivienda ubicada en calle Fortín Aguilar al 3500, aproximadamente.

CESE DE ACTIVIDADES

Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que se desarrollaba un evento con la participación en vivo de un grupo musical.

Fiesta clandestina en la zona Sur.

Tras dialogar con la responsable del domicilio y explicar los motivos del operativo, se procedió a solicitar la finalización inmediata de la música y el retiro de los asistentes.

El evento contaba con una concurrencia aproximada de 200 personas. A pesar de la gran cantidad de público presente, el desalojo del lugar se realizó de manera pacífica y sin que se registraran incidentes de trascendencia.

Desde las áreas de inspección municipal recordaron que estos operativos buscan garantizar el descanso de los vecinos y el cumplimiento de las ordenanzas vigentes sobre ruidos molestos y habilitaciones para espectáculos públicos.