IMPLICADO EN VARIOS ILÍCITOS TERMINÓ TRAS LAS REJAS
Los agentes detuvieron a un hombre de 31 años que atemorizaba a los vecinos con sus andanzas
A raíz de varias denuncias realizadas por los vecinos de Villa Prosperidad, en la que informaban sobre varios ilícitos y apuntaban a una misma persona, los agentes desplegaron patrullajes y tareas investigativas para detener al responsable.
Ayer por la tarde lograron la detención del implicado por la calle Reggiardo, en su poder secuestraron una mochila con elementos escolares que había sido denunciada.
El hombre fue puesto a disposición de la justicia.