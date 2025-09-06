RESISTENCIA: ARROJARON UN ENVOLTORIO CON MARIHUANA AL VER A LOS AGENTES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intentaron identificar a dos sujetos al momento del intercambio, pero huyeron y arrojaron un paquete con casi un kilo de estupefaciente

En el marco de operativos de prevención de ilícitos y contravenciones los efectivos del Departamento de Investigaciones Complejas desplegaron patrullajes por la zona sur de la ciudad.

Alrededor de las 22, mientras recorrían la avenida Nicaragua, vieron que dos sujetos en una esquina realizaban una especie de intercambio, se dirigieron hacia ellos para identificarlos. Pero cuando los vieron arrojaron lo que tenían y corrieron por los pasillos del barrio.

Allí constataron que lo arrojado se trataba de un envoltorio de gran tamaño con una sustancia vegetal, solicitaron la presencia del Departamento Consumos Problemáticos. Al arribo, los antinarcóticos analizaron la sustancia y descubrieron que se trataba de marihuana con el peso total de 908 gramos. Procedieron al secuestro del estupefaciente y se instruyeron actuaciones por Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes.

