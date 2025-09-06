Sáb. Sep 6th, 2025

COMPRÓ CON PLATA FALSA, LO DESCUBRIERON Y LO APRESARON

Los efectivos de Delitos Económicos y Financieros detuvieron al implicado de 29 años y lo pusieron ante la justicia.

La investigación se desplegó a realizó de la denuncia de una mujer, la comerciante informó que un hombre realizó la compra de zapatos en el comercio por el monto de $140 mil pesos, pero al poco tiempo descubrió que los billetes eran falsos.

Del caso tomó conocimiento la División Delitos Económicos que acudieron al lugar y constataron que el dinero era apócrifo. Luego realizaron verificación de las cámaras de seguridad del comercio y del Shopping Sarmiento y así pudieron establecer la apariencia física del implicado y el vehículo en que se movía.

Ayer por la tarde, mediante otras tareas investigativas, supieron que el investigado merodeaba por la zona sur, realizaron patrullajes por los barrios y en la calle Fortin Alvarado al 100 demoraron el automóvil Honda Civic que tenía como conductor al implicado en la estafa. El hombre de 29 años fue conducido a la dependencia policial.

Finalmente la fiscalía en turno dispuso que sea notificado de su aprehensión por la causa Supuesta Estafa, el automóvil fue secuestrado.

