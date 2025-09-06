PLAN PROVINCIAL DE SEGURIDAD: SE INAUGURÓ EL NUEVO CENTRO DE MONITOREO EN LA ISLA DEL CERRITO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco del 149° aniversario de la Isla del Cerrito, el gobernador Leandro Zdero, junto al ministro de Seguridad, Hugo Matkovich y al intendente José Luis García inauguraron el nuevo Centro de Monitoreo, que cuenta con un sistema de video-vigilancia compuesto por cámaras nuevas, propiedad del Municipio, y cámaras domo instaladas por ECOM Chaco. Además, se desplegaron 1.500 metros de fibra óptica para la interconexión de los puntos de control.

El Gobernador Zdero destacó que esta iniciativa forma parte del Plan de Seguridad Provincial, encabezado por el ministro Matkovich, y remarcó la importancia de la articulación “no sólo con las fuerzas federales, sino también con los gobiernos locales”.

“Queremos que quienes viven o visitan la isla estén más tranquilos y seguros. Además de la seguridad, trabajamos en recuperar edificios históricos y poner en valor el patrimonio local”, sostuvo el primer mandatario provincial.

Tareas realizadas

La Sala de Monitoreo fue equipada con un rack de comunicaciones con UPS, televisores, una PC, red cableada y el software de visualización en tiempo real. El sistema permite registrar y encapsular imágenes, así como la lectura de patentes, una herramienta clave para el control en zonas de frontera.

Desde ECOM Chaco, la vicepresidente Marina Kremar explicó: “Pusimos toda la conectividad a través de fibra y también vamos a traer antenas de Starlink, sumando tecnología para fortalecer la seguridad en la Isla”.

Seguridad en conjunto

El ministro Matkovich subrayó que “los centros de monitoreo son una herramienta más para la Policía de la Provincia”, destacando la cooperación con los municipios: “La seguridad es un bien preciado. Con tecnología y coordinación podemos prevenir delitos e identificar responsables para llevarlos a la justicia”.

Un hecho histórico para la Isla

Por su parte, el intendente José Luis García definió la inauguración como “un hecho histórico. La Isla del Cerrito necesitaba este avance, con este sistema tendremos un control casi total de la comunidad y mayor prevención frente a actos vandálicos o delictivos. Es cuidar a la gente y crecer como localidad”.

