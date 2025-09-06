EL GOBERNADOR ZDERO ACOMPAÑÓ EL 149° ANIVERSARIO DE LA ISLA DEL CERRITO Y DESTACÓ SU POTENCIAL TURÍSTICO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Acompañado por la comunidad y el intendente José Luis García, el Gobernador Zdero repasó la historia de la localidad, los esfuerzos y su potencial turístico para seguir creciendo. También destacó las obras realizadas y aseguró que “Todos los años iremos haciendo algo para que la Isla esté mejor, más linda y la gente pueda venir a disfrutar”.

El gobernador Leandro Zdero acompañó este viernes el acto central por el 149° aniversario de la Isla del Cerrito. “Siempre vamos a estar apostando al desarrollo y crecimiento de nuestro Chaco y de nuestra Isla del Cerrito”.

Desde las instalaciones del Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela de Educación Secundaria Nº91 «Marta Susana Melussi», el Gobernador señaló la importancia de estar celebrando este nuevo aniversario, “porque son 149 años de historia, de vida, esfuerzo, luchas y logros” repasó la historia de la Isla y de sus dificultades. “Esta historia se asemeja a la de muchos pueblos, porque nada nos fue fácil y siempre los chaqueños salimos adelante”, agregó.

Zdero repasó algunas obras y trabajos que se están realizando en la localidad, como la recuperación de edificios históricos; la incorporación de lectores de patentes, cámaras de seguridad (en un trabajo conjunto con la Policía y el Gobierno local); mejoras del camping, bajada de lancha, la próxima inauguración de la Escuela Primaria local, entre otros. Destacando su potencial turístico, de tener una “industria sin chimenea”.

Torneo Internacional de Pesca del Dorado

Por último, Zdero se refirió al XXI° Torneo Internacional de Pesca del Dorado con Devolución, que inicia este viernes hasta el domingo 7 de septiembre en la Isla, que aseguró, fue pionera en el país y en la región en ser una “pesca con devolución”, y auguró una multitudinaria convocatoria, donde ya hay cerca de 386 lanchas inscriptas . “Esto es importante porque demuestra que año a año, la pesca sigue sumando más gente que quiere venir a disfrutar de la Isla del Sol y todas las áreas de Gobierno estamos trabajando para que esta Pesca se haga con total normalidad, que la gente pueda disfrutar y fundamentalmente, que sea un punto de referencia para que la gente lo pueda vivir todo el año”, finalizó Zdero.

El intendente García definió la jornada de aniversario como “un día muy especial”, celebrando la inauguración del Centro de Monitoreo y la confirmación de obras como lo será el acceso a una Oficina de Informes, donde aquel que visite la isla le indiquen dónde se puede alojar, qué hacer, si ir al camping o a los hoteles, de dónde sale el pescado, etc. “La verdad es que hay muchas obras pequeñas, pero muy importantes para el crecimiento turístico”, reconoció García.

Participaron el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; la presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli; el presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla; el subsecretario económico, Guillermo Agüero; autoridades de las fuerzas policiales y vecinos de la localidad.

