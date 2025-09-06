ANMAT CLAUSURÓ UN LABORATORIO QUE PRODUCÍA IBUPROFENO, PARACETAMOL Y ANTIBIÓTICOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La medida alcanza a una planta de la Ciudad de Buenos Aires, tras detectarse irregularidades en la fabricación.

Ibuprofeno

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso el cese preventivo de las actividades del laboratorio Sant Gall Friburg, ubicado en la avenida Brasil al 3100 de la Ciudad de Buenos Aires, debido a irregularidades en la producción de medicamentos de venta libre, tales como el ibuprofeno y el paracetamol.

La decisión se oficializó este jueves luego de constatar incumplimientos en las Buenas Prácticas de Fabricación y Control (BPF), así como modificaciones edilicias que no habían sido autorizadas por la autoridad sanitaria.

ANMAT

La suspensión ocurrió luego de una inspección realizada por el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), donde los técnicos verificaron que la empresa de laboratorios había implementado cambios estructurales sin declarar y que pretendía utilizarlos para la elaboración de un primer lote del producto Amixen, de Laboratorios Bernabó S.A., pese a que esas áreas no contaban con la habilitación correspondiente.

Según el acta, dicha firma ya había sido advertida de que no podía avanzar en actividades productivas hasta tanto se completara el trámite de autorización y, sin embargo, decidieron igualmente proceder a las modificaciones.

ANMAT insiste sobre el riesgo sanitario

Tras este hecho, ANMAT recordó que la Disposición 4159/2023 fija estándares internacionales de calidad y trazabilidad para garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos. Por eso manifestó que la producción en condiciones no autorizadas ponía en riesgo la confiabilidad del proceso y la salud pública.

ANMAT prohibe la producción de medicamentos de venta libre

La disposición firmada por la administradora nacional Nélida Agustina Bisio resolvió inhabilitar preventivamente todas las actividades productivas de Sant Gall Friburg hasta que la empresa demuestre haber corregido las normas para poder continuar produciendo medicamentos.

Relacionado