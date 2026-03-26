SE INCENDIO UNA VIVIENDA EN LA CHACRA 41 DE JUAN JOSÉ CASTELLI: INVESTIGAN LAS CAUSAS, PERDIDAS MATERIALES TOTALES

Un incendio se registró en una vivienda ubicada en la Chacra 41 de Juan José Castelli, generando momentos de gran preocupación entre los vecinos de la zona. Las causas del siniestro se encuentran actualmente bajo investigación.

Según trascendió, fueron los propios vecinos quienes advirtieron la situación al observar humo que salía del interior de la vivienda. En ese momento, se encontraban en el lugar la propietaria junto a tres menores de edad: niños de 5 y 3 años, y un bebé de pocos meses.

Ante la urgencia, un vecino adolescente logró ingresar a la casa por una ventana, tomó las llaves y abrió la puerta principal. Gracias a su rápida intervención, y con la colaboración de otros vecinos y personal de la Comisaría Segunda, se logró evacuar a la mujer y a los niños de manera segura.

Afortunadamente, no se registraron heridos y los daños fueron únicamente materiales.

En pocos minutos arribaron al lugar dos autobombas y un móvil de rescate pertenecientes a los Bomberos de la Policía del Chaco, junto a efectivos de la Comisaría Segunda, una ambulancia y un camión cisterna de la Municipalidad de Juan José Castelli, que colaboró en el abastecimiento de agua para controlar el fuego.

Las autoridades continúan trabajando para determinar el origen del incendio.

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