RESPUESTA Y COMPROMISO CON LOS VECINOS DEL BARRIO ANSES

Ante el deterioro de las tapas de alcantarilla en el barrio ANSES y el pedido de los vecinos, el Municipio de Juan José Castelli, a través de la Secretaría de Obras Públicas, llevó adelante un importante trabajo para dar una solución definitiva al problema.

El personal municipal concretó la remoción de escombros y el reemplazo de las tapas dañadas mediante la colocación de durmientes de quebracho, una medida que permite mejorar los accesos y garantizar el ingreso seguro de los vehículos a las viviendas.

Este trabajo refleja el esfuerzo, la rápida respuesta y el compromiso permanente del Municipio con la comunidad, dando soluciones concretas a las necesidades de los vecinos y asegurando mejores condiciones de circulación y accesibilidad en los barrios.

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