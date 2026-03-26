La Universidad Austral es la universidad de gestión privada argentina con mayor liderazgo en disciplinas en el ranking QS

Este avance se apoya en un modelo académico diferencial que integra el IAE Business School y las Facultades de Ciencias Empresariales en sus sedes de Pilar y Rosario, junto con una propuesta que incorpora la visión estratégica en agronegocios desde la sede de Rosario, consolidando una formación orientada a la dirección, la toma de decisiones y el desarrollo de líderes en contextos complejos.
“Ser la universidad privada número uno en Argentina en Negocios y Management, y estar entre las mejores de América Latina reflejan la solidez de una propuesta educativa centrada en la formación de líderes, con un fuerte vínculo con el mundo empresarial y una clara orientación a la empleabilidad”, señala Dolores Del Río, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales, sede Pilar.
En la misma línea, María Laura Rodríguez de Sanctis, decana de la sede Rosario, agrega: “Este reconocimiento también expresa el valor de una formación cercana y conectada con el entramado productivo de la región, que permite a nuestros estudiantes desarrollarse profesionalmente desde el inicio y generar impacto en su entorno”.
Trayectoria y consolidación académica
En Derecho, la disciplina se ubica en la franja 101–150 a nivel global y refleja un liderazgo sostenido durante ocho años, basado en una sólida reputación académica y profesional, la producción de conocimiento jurídico relevante y la formación de graduados con impacto en los distintos ámbitos del sistema legal, tanto a nivel nacional como internacional. La Facultad se posiciona como un actor clave en el desarrollo del pensamiento jurídico y en la mejora de las instituciones.
«Es un orgullo enorme que, por octavo año consecutivo, nuestra casa de estudios sea reconocida de esta manera. Son años que consolidan un posicionamiento de la disciplina del Derecho en la Universidad Austral caracterizado por el rigor e impacto académico, así como por una alta valoración por parte de los empleadores que reciben a nuestros graduados. Casi a diario nos emociona conocer logros, hitos o historias de estudiantes y abogados formados por nosotros que logran destacadas trayectorias profesionales. Pero no sólo hemos trabajado para ser una usina de buenos abogados; hacemos un esfuerzo muy grande todos los días para formar líderes que impacten positivamente en las comunidades donde ejercen su labor», sostiene Gabriel M. Astarloa, decano de la Facultad de Derecho.