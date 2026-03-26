La Universidad Austral es la universidad de gestión privada argentina con mayor liderazgo en disciplinas en el ranking QS

La institución se posiciona por un año más como la universidad de gestión privada con mayor liderazgo en disciplinas de la Argentina, con ocho años consecutivos al frente en Derecho y Medicina, cinco en Negocios y Management y tres en Filosofía. Se destaca, además, el liderazgo como universidad de gestión privada en el área de Ciencias Sociales y Management, que es un área que agrupa 16 disciplinas.

Buenos Aires, 25 de marzo de 2026 – La Universidad Austral reafirma su posicionamiento académico en la nueva edición del QS World University Rankings by Subject 2026, y se consolida nuevamente como la universidad de gestión privada que lidera en más disciplinas en la Argentina. En esta edición, la Austral se ubica como número uno entre las instituciones privadas en Derecho, Medicina, Negocios y Management, y Filosofía, confirmando una trayectoria sostenida de crecimiento y consolidación académica. Derecho y Medicina alcanzan ocho años consecutivos de liderazgo, Negocios y Management suma cinco años, mientras que Filosofía se afianza por tercer año consecutivo. Entre las cinco grandes áreas de conocimiento del ranking, la Universidad Austral también lidera en Ciencias Sociales & Management. Esta área, que agrupa 16 disciplinas, la posiciona en el puesto 252 a nivel global y consolida su presencia en este campo a nivel regional.

“Ser la universidad privada argentina que lidera en la mayor cantidad de disciplinas en el QS by Subject refleja la solidez de un proyecto académico consistente, que no responde a un logro aislado, sino a un trabajo sostenido en el tiempo. Este resultado expresa nuestra capacidad para combinar excelencia, estabilidad y crecimiento en distintas áreas del conocimiento, con una clara proyección internacional. También es una invitación a reforzar nuestra responsabilidad por generar un impacto significativo en nuestro país y en la Región, considerando la confianza que la sociedad tiene en nosotros”, reflexiona Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral. Negocios y Management: un salto distintivo en la región Uno de los datos más destacados de esta edición es el desempeño en Negocios y Management, donde la Austral no sólo consolida su liderazgo entre las universidades privadas del país, sino que además supera a la Universidad de Buenos Aires y se posiciona dentro del top ten de América Latina en esta disciplina, ubicándose en el puesto 131 a nivel global.

Este avance se apoya en un modelo académico diferencial que integra el IAE Business School y las Facultades de Ciencias Empresariales en sus sedes de Pilar y Rosario, junto con una propuesta que incorpora la visión estratégica en agronegocios desde la sede de Rosario, consolidando una formación orientada a la dirección, la toma de decisiones y el desarrollo de líderes en contextos complejos. “Ser la universidad privada número uno en Argentina en Negocios y Management, y estar entre las mejores de América Latina reflejan la solidez de una propuesta educativa centrada en la formación de líderes, con un fuerte vínculo con el mundo empresarial y una clara orientación a la empleabilidad”, señala Dolores Del Río, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales, sede Pilar. En la misma línea, María Laura Rodríguez de Sanctis, decana de la sede Rosario, agrega: “Este reconocimiento también expresa el valor de una formación cercana y conectada con el entramado productivo de la región, que permite a nuestros estudiantes desarrollarse profesionalmente desde el inicio y generar impacto en su entorno”. Trayectoria y consolidación académica En Derecho, la disciplina se ubica en la franja 101–150 a nivel global y refleja un liderazgo sostenido durante ocho años, basado en una sólida reputación académica y profesional, la producción de conocimiento jurídico relevante y la formación de graduados con impacto en los distintos ámbitos del sistema legal, tanto a nivel nacional como internacional. La Facultad se posiciona como un actor clave en el desarrollo del pensamiento jurídico y en la mejora de las instituciones. «Es un orgullo enorme que, por octavo año consecutivo, nuestra casa de estudios sea reconocida de esta manera. Son años que consolidan un posicionamiento de la disciplina del Derecho en la Universidad Austral caracterizado por el rigor e impacto académico, así como por una alta valoración por parte de los empleadores que reciben a nuestros graduados. Casi a diario nos emociona conocer logros, hitos o historias de estudiantes y abogados formados por nosotros que logran destacadas trayectorias profesionales. Pero no sólo hemos trabajado para ser una usina de buenos abogados; hacemos un esfuerzo muy grande todos los días para formar líderes que impacten positivamente en las comunidades donde ejercen su labor», sostiene Gabriel M. Astarloa, decano de la Facultad de Derecho.

En Medicina, posicionada en la franja 701–850 a nivel global, el reconocimiento continuo responde a un modelo educativo que combina rigurosidad científica, formación práctica y enfoque humanista, con un fuerte vínculo entre la enseñanza, la investigación y la atención de pacientes. La articulación entre la Facultad de Ciencias Biomédicas, el Hospital Universitario Austral y el Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional permite una formación integral orientada a los desafíos actuales del sistema de salud. “Los resultados de este año nos desafían a seguir fortaleciendo nuestra producción científica y su visibilidad internacional. Al mismo tiempo, reflejan una base sólida en términos de reputación y redes de colaboración globales, aspectos clave para el desarrollo de una medicina de calidad. Desde nuestra facultad continuamos trabajando para consolidar una investigación de mayor impacto, en articulación con nuestra propuesta formativa y nuestro compromiso con el sistema de salud”, subraya el Dr. Guillermo Mazzolini, decano de la Facultad de Ciencias Biomédicas.

Por su parte, Filosofía, ubicada en la franja 151–200 a nivel global, consolida su crecimiento por tercer año consecutivo, impulsada por el desarrollo de la investigación interdisciplinaria, el diálogo con otras áreas del conocimiento y la proyección internacional de sus líneas de trabajo. Este avance refleja la apuesta de la Universidad por fortalecer el pensamiento crítico y su aporte a los grandes debates de la actualidad. “Este reconocimiento refleja el trabajo sostenido del Instituto de Filosofía en el desarrollo de la investigación en diálogo con las ciencias y en torno a los grandes interrogantes sobre la persona, el conocimiento y la sociedad. Nuestra propuesta busca integrar el rigor académico y la interdisciplinariedad para contribuir a una comprensión más profunda de los desafíos contemporáneos», expresa su directora Claudia Vanney.