CALENDARIO DE PAGOS DEL VIERNES 27 DE MARZO

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo e incluyen el aumento por movilidad del 2,88 por ciento. Asimismo, sigue el cronograma de la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Titulares con documentos terminados en 6 y 7 cobran su haber.

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos concluidos en 6 y 7.

Relacionado