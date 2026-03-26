CONFLICTO POR TIERRAS EN LOTE 88 DE MIRAFLORES: MÁS DE 50 FAMILIAS SERÁN REPRESENTADAS POR EL ABOGADO ALDO CABAÑA

El conflicto en el Lote 88 de Miraflores suma un nuevo capítulo con la intervención del abogado Aldo Cabaña, quien asumirá la defensa de más de 50 familias que habitan el lugar desde hace años. La situación, que lleva largo tiempo sin una resolución definitiva, genera gran tensión en la comunidad.

Se trata de una problemática histórica que atravesó distintas gestiones sin lograr una solución concreta. En el conflicto intervienen, por un lado, familias criollas que residen en el lote, y por otro, integrantes de pueblos originarios, entre ellos la familia Leiva, además de diversas organizaciones indigenistas con intereses en el territorio.

Según se informó, las tierras en disputa forman parte de una reserva, aunque también existiría documentación que acredita operaciones de venta a los actuales ocupantes. En este contexto, el conflicto judicial se habría iniciado originalmente entre la familia Leiva y uno de los compradores, pero por motivos que aún no están claros, la disputa se extendió a la totalidad del lote.

En las últimas horas, el abogado Cabaña mantuvo una reunión virtual con los pobladores para coordinar los próximos pasos. “Temprano hicimos un Zoom con los pobladores del Lote 88 de Miraflores, coordinamos acciones en conjunto para una solución definitiva a su tema, ya que las tierras donde residen son fiscales municipales”, señaló.

Asimismo, adelantó que en los próximos días podría haber novedades importantes. “La semana que viene vamos a tener novedades, pero seguro vamos a hacer un trabajo profundo en conjunto para dar la respuesta definitiva a este problema”, agregó.

La participación de Cabaña ha despertado expectativas entre los habitantes del lugar, no solo por la magnitud del caso, sino también por la trayectoria del profesional, quien ha disertado en distintos ámbitos sobre cuestiones municipales y actualmente asesora a varios municipios del Chaco y provincias vecinas, manteniéndose al margen de banderías políticas.

En relación a este caso, el abogado fue contundente: “Vamos a pedir una solución definitiva. Las tierras donde residen son fiscales”.

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