INAUGURACIÓN POR PRIMERA VEZ EN AÑOS, EL PUESTO CAMINERO DE MAKALLÉ INAUGURA SU EDIFICIO

Los efectivos abandonaron la antigua casilla para posarse sobre un nuevo edificio acondicionado para las comodidades de los efectivos y de los ciudadanos.

Esta mañana, la cúpula policial encabezó la inauguración del nuevo edificio del Puesto Caminero de Ruta 16 al kilómetro 59,5 (Makallé). Se trata de un edificio de 75 metros cuadrados con dos oficinas, un baño, cocina comedor y dos galerías caniles.

En la inauguración estuvieron presentes varias autoridades junto al Gobernador Leandro César Zdero; el Intendente de Makallé, Marcelo Angione; el Ministro de Seguridad Hugo Daniel Matkovich; el jefe de policía, Comisario General (R), Fernando Javier Romero; el subjefe, Comisario General Manuel Victoriano Silva; el Director Ejecutivo del Ce.Ac., Comisario General Cristian Antonio Durand; el Subsecretario de Seguridad Vial Rafael Omar Acuña y el Director General de Policía Caminera, Comisario Mayor Eduardo Rafael Valenzuela.

Esta inversión de 115 millones de pesos muestra la manera en la que el gobierno provincial apuesta continuamente en el área de seguridad y acondiciona el funcionamiento de las distintas áreas de la Policía del Chaco, aportando herramientas y espacios para que los ciudadanos reciban un mejor y merecido servicio de seguridad.

En el evento, el Jefe de la Policía declaró que “la presencia policial en cualquier punto de nuestra provincia siempre es bienvenida”, y agradeció la inversión alegando que “este objetivo se logró con el esfuerzo de todos los chaqueños” y que “brindará un mejor espacio físico al policía para que cumpla con su trabajo”.

Por otro lado, el Gobernador de la Provincia, Leandro Zdero dijo: “Acá se detiene y se controla permanentemente y se combate el delito organizado, el crimen, el contrabando”. También agregó: “Para nosotros el poder articular entre la policía y las fuerzas federales, es una decisión que la tomamos con el Ministro, el Jefe de Policía desde el primer día de nuestra gestión”.

El Ministro de Seguridad, Hugo Matkovich expresó que “hay una decisión política muy fuerte de mejorar la calidad de vida de los que trabajan aquí, pero también darle a la gente un lugar acorde a los tiempos que vivimos”. A su vez agregó que “aquel que hace las cosas bien tiene nuestro absoluto respaldo” y que van a trabajar para mejorar la situación de cada uno de los 8.100 efectivos que tiene la provincia. Para finalizar, aclaró: “También le vamos a ir pidiendo el máximo sacrificio porque eso es lo que la gente demanda”.

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