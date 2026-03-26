ALLANAMIENTO Y DETENCIÓN POR PRESUNTO CASO DE GROOMING

La División Ciberdelitos contra la Niñez y Adolescencia llevó a cabo un operativo que culminó con la detención de un hombre de 31 años, en el marco de una causa por supuesta infracción al Artículo 131 del Código Penal (Grooming).

La investigación se originó a raíz de una denuncia radicada el pasado 10 de marzo. De acuerdo a la presentación judicial, el padre de una adolescente de 15 años detectó que un adulto —quien habría tenido un vínculo docente previo con la menor en su institución escolar— mantenía contacto con ella a través de dispositivos digitales, solicitándole material de contenido íntimo de forma reiterada.

Tras una exhaustiva investigación tecnológica en el ámbito digital, los agentes lograron localizar el domicilio del sospechoso. Con una orden emitida por el Juzgado de Garantías N° 3 y a solicitud del Equipo Fiscal N° 13, se procedió al allanamiento de una vivienda ubicada sobre la Avenida San Martín al 2000.

Elementos secuestrados

Durante la requisa del inmueble, el personal policial incautó dispositivos clave para el avance de la pericia informática: dos teléfonos celulares de distintas marcas, un gabinete de computadora de escritorio, un disco duro de 500 Gb y una consola de videojuegos.

El investigado fue aprehendido en el lugar y, tras ser examinado por el médico policial y cumplimentar los pasos legales en el Departamento Antecedentes Personales, quedó alojado en el Departamento Investigaciones Complejas a disposición de la magistratura interviniente.

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