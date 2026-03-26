CAYÓ TELECOM Y NO HAY SERVICIO DE 911: A DÓNDE LLAMAR ANTE UNA EMERGENCIA

Los servicios de la línea 911 están interrumpidos por la caída generalizada de Telecom.

Desde la Policía del Chaco se informa la comunidad una interrupción en el servicio de 911 por lo que ante alguna emergencia se prestan nuevos números de telefonía móvil para agilizar el proceso y no desatender ningún acontecimiento que lo requiera.

En caso de cualquier tipo de emergencia puede llamar a:

a) +54 9 362 464-4511,

b) +54 9 362 422-1525,

c) +54 9 362 422-1493.

Las llamadas pueden realizarse a través de WhatsApp mientras se resuelven los inconvenientes con la compañía de telefonía.

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