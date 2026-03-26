INCENDIO INTENCIONAL DE UNA MOTOCICLETA EN GENERAL SAN MARTÍN: BUSCAN A LOS RESPONSABLES

Un episodio urbano terminó con la destrucción total de un motovehículo en la intersección de las avenidas Brown y Mitre, en la ciudad de General San Martín.

Alrededor de las 04:20, efectivos de la División Bomberos y de la Comisaría local fueron alertados sobre el incendio de un rodado en la vía pública. Al llegar, los bomberos procedieron a sofocar las llamas sobre una motocicleta Yamaha YBR de 125 cc, la cual sufrió daños materiales totales debido a la magnitud del fuego. No se registraron personas lesionadas.

Tras las primeras investigaciones y el aporte de un sereno de la zona que presenció el hecho, el incidente no habría sido accidental. El testigo declaró haber visto a tres personas en el lugar (dos hombres y una mujer). Según su relato, tras una aparente disputa, uno de los sujetos inició el fuego de manera intencional en el rodado para luego darse a la fuga junto a la mujer.

Aunque el propietario del vehículo fue identificado como un joven de 27 años domiciliado en la calle Saavedra, el mismo se retiró del lugar antes del arribo policial.

La Fiscalía de Investigación Penal N° 2, a cargo de la Dra. Andrea Yolanda Langellotti, dispuso la intervención de la División Criminalística para realizar las pericias correspondientes. Actualmente, las autoridades procuran localizar al damnificado para recibir su declaración testimonial y determinar los pormenores que desencadenaron el ataque.

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