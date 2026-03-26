OPERATIVO DE PREVENCIÓN FINALIZO CON MÚLTIPLES DETENCIONES Y SECUESTROS

En la noche de este miércoles, la Comisaría de Puerto Tirol, llevó adelante un dispositivo de seguridad preventiva bajo la modalidad «Caminantes» que recorrió los barrios Aborigen, Evita y los asentamientos San Francisco y 26 de Noviembre.

El despliegue, que contó con la participación de la Policía Caminera, el COM y la División Microtráfico, arrojó resultados significativos en materia de seguridad vial y judicial:

Capturas por causas de faltas: En el Asentamiento San Francisco, los efectivos interceptaron a una pareja (una mujer de 39 años y un hombre de 36) que circulaba en una motocicleta Suzuki AX-100. Al consultar el sistema SIGEBI, se confirmó que ambos poseían un pedido de detención vigente por infracciones al Código de Faltas (Ley 850-J). El rodado fue secuestrado y los demorados quedaron a disposición del Juzgado de Faltas local.

Pedido de paradero: En el Barrio Evita, el personal del COM identificó a un hombre de 44 años sobre quien pesaba una solicitud de paradero desde el año 2017 por una causa judicial. Siguiendo directivas de la Fiscalía Penal N° 10, se procedió a la notificación de fijación de domicilio para regularizar su situación.

Secuestro de estupefacientes: Durante una intervención en la avenida Italia, la División Microtráfico demoró a un hombre de 33 años que transportaba un envoltorio con una sustancia blanquecina. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de cocaína, por lo que se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley de Estupefacientes (N° 23.737) con intervención de la Fiscalía Antidrogas.

Infracciones viales: En el Barrio Aborigen, se procedió al secuestro de una motocicleta Motomel Skua de 150cc. Su conductor, de 47 años, circulaba sin casco, sin licencia de conducir y carecía de toda documentación del vehículo.

El operativo finalizó cerca de las 22:30, que permitió retirar de circulación vehículos con irregularidades y poner a disposición de la justicia a personas con cuentas pendientes ante la ley.

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