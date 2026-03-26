SAENZ PEÑA UN IMPORTANTE OPERATIVO DE SATURACIÓN EN DIVERSOS BARRIOS CULMINO CON MUCHO EXITO

En una jornada marcada por un intenso despliegue policial, áreas especializadas concluyeron esta mañana un operativo de saturación estratégica que permitió la desarticulación de bandas locales y el secuestro de elementos de valor. El dispositivo, que inició a las 10, desde el macrocentro, se focalizó en sectores críticos tras un análisis detallado del mapa delictual de los últimos días.

Resultados en el Barrio Colón

Tras tareas de inteligencia previa relacionadas con robos recientes en los barrios Colón, Yapeyú y Ramseyer, las fuerzas de seguridad individualizaron a los presuntos autores de estos ilícitos. Mediante una incursión coordinada, se logró la aprehensión de dos hombres de 25 y 19 años.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un teléfono celular marca Samsung, una billetera con documentación de viaje y un estuche con piezas de bijouterie, cuya procedencia está siendo investigada. La policía continúa con la búsqueda de un tercer implicado que ya se encuentra identificado.

Intervención en Barrio Isla Soledad y 100 Viviendas

En paralelo, y con la colaboración de la comisaría jurisdiccional, se desplegaron recorridas estratégicas en los barrios 134 Viviendas, 713 Viviendas, Milenium e Hipólito Irigoyen. Gracias al aporte de información por parte de los vecinos, se logró identificar a los responsables de los arrebatos en la zona.

Como resultado de estas incursiones, un hombre de 25 años fue detenido en el Barrio 100 Viviendas. Al igual que en el caso anterior, otro sospechoso logró eludir el cerco policial, aunque las tareas investigativas para su captura siguen vigentes.

Recepción vecinal

Los operativos fueron recibidos con notable conformidad por parte de los residentes de las zonas intervenidas, quienes manifestaron su alivio tras las detenciones de sujetos que venían provocando constantes perjuicios en la comunidad. Las autoridades confirmaron que este tipo de dispositivos continuarán replicándose para garantizar la prevención del delito en puntos estratégicos.

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