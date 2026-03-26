LO ATRAPARON CON UNA MANGUERA AJENA

En la madrugada de este jueves, personal de la División Patrulla Preventiva logró la demora de un joven de 21 años, conocido en el ámbito delictivo, quien es señalado por los vecinos como el principal responsable de diversos robos en las zonas del Barrio Atlántico Sur y Villa Gonzalito.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 04:40 en la intersección de la avenida Guerrero y la calle Mitre. Durante una recorrida de prevención, los agentes interceptaron al sospechoso mientras trasladaba elementos de dudosa procedencia: una manguera de riego azul de aproximadamente 7 metros y un cuchillo tipo serrucho.

Al no poder acreditar la propiedad de los objetos, la policía procedió al secuestro de los mismos y al traslado del sujeto a la Comisaria Duodécima Metropolitana. Tras ser examinado por el médico de turno, el demorado quedó a disposición de la Fiscalía N° 14, a cargo de la Dra. Mariana Echarri.

Actualmente, las autoridades trabajan para determinar el origen de los elementos incautados y establecer si guardan relación con denuncias recientes radicadas en la jurisdicción.

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