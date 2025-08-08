SE DIERON A CONOCER LOS 30 CANDIDATOS A GANAR EL BALÓN DE ORO 2025 Y EL RESTO DE LOS PREMIOS: LA LISTA DE LOS NOMINADOS

La revista France Football da a conocer a todos los candidatos para los trofeos de la gala del Balón de Oro La revista France Football da a conocer a todos los candidatos para los trofeos de la gala del Balón de Oro

France Football anunció este jueves a los candidatos para ganar el Balón de Oro 2025 y el resto de los trofeos, cuyos ganadores se conocerán el lunes 22 de septiembre en una gala que contará con la habitual puesta en escena en el Théâtre du Châtelet, en pleno centro de París. Los argentinos Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, fueron preseleccionados. Este año, la ceremonia se hizo un mes antes de lo que suele ser tradicionalmente, ya que las entregas anteriores se realizaron a finales de octubre.

La cuenta oficial del Balón de Oro difundió todas listas de candidatos. Los apellidos que se conocieron primero son los 10 futbolistas que buscarán el Trofeo Kopa y las 5 jugadoras que irán por ese trofeo que destaca a la próxima promesa del mundo. Luego comunicó a los elegidos para pelear por el premio Yashin al mejor arquero, con una nueva designación del argentino Emiliano Dibu Martínez en ese grupo. La lista que peleará en el ámbito femenino y masculino por el galardón al mejor entrenador y los equipos candidatos al mejor del año, fueron las candidaturas que se develaron luego.

La edición de este año estará marcada por la igualdad de género en el reconocimiento de logros individuales. Por primera vez, todos los premios que eran exclusivos para hombres también estarán disponibles para las mujeres. Así, el galardón a la Mejor Portera, la Mejor Jugadora Joven y la Máxima Goleadora se sumarán a la gala, acompañando a los tradicionales premios colectivos e individuales.

Los organizadores anuncia la lista de nominados este 7 de agosto, tras una evaluación sustentada en criterios exigentes. Para elegir a los ganadores del Balón de Oro, France Football convoca a un jurado compuesto por 100 periodistas en la categoría masculina y 50 en la femenina. Estos periodistas representan a los países mejor posicionados en el ranking FIFA. El sistema de votación exige que cada jurado seleccione un top 10, asignando un puntaje de acuerdo con la posición de cada futbolista seleccionado. El jugador o jugadora que suma la mayor cantidad de puntos recibe el Balón de Oro.

El proceso de selección prioriza tres aspectos jerarquizados. El primero es el rendimiento individual y la capacidad para destacar con actuaciones determinantes. El segundo lo conforman el trabajo en equipo y los trofeos obtenidos a lo largo de la temporada. Como tercer elemento, se valora la clase y el juego limpio dentro de la cancha. El período considerado abarca desde julio de 2024 hasta junio de 2025, en concordancia con el calendario del fútbol europeo.

Desde que France Football separó su camino de la FIFA en 2016, el Balón de Oro mantuvo su impronta de independencia, ampliando la premiación no solo a los mejores jugadores y jugadoras sino también a entrenadores, arqueros y futbolistas sub 21.

En la histórica lista de ganadores recientes figuran nombres destacados. En 2024, el español Rodri, es el último en sumarse al palmarés, tras una temporada sólida en el Manchester City, donde conquistó la Premier League, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes, y también levantó el título de la Eurocopa con la selección española, torneo en el que fue elegido el mejor jugador. En esa edición, el volante superó en la votación final a Vinicius Jr. y a Jude Bellingham.

Tras la separación con la FIFA en 2016, los ganadores fueron Cristiano Ronaldo (2016 y 2017), Luka Modric (2018), Lionel Messi (2019, 2021 y 2024), Karim Benzema (2022) y el mencionado Rodri (2024).

Desde el inicio de la premiación en 1956, el Balón de Oro se consolidó como el mayor reconocimiento individual del fútbol mundial. Lionel Messi es el máximo ganador, con ocho galardones, conseguidos en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. El argentino también cuenta con cinco segundos puestos y un tercer lugar. Cristiano Ronaldo, por su parte, obtuvo cinco estatuillas (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017). En el tercer escalón se encuentran Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten con tres Balones de Oro cada uno.

TODOS LOS NOMINADOS EN LA GALA DEL BALÓN DE ORO

LOS NOMINADOS AL BALÓN DE ORO MASCULINO

Alexis Mac Allister (Liverpool – Argentina), Lautaro Martínez (Inter Milan – Argentina), Ousmane Dembélé (París Saint Germain – Francia), Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain – Italia), Jude Bellingham (Real Madrid – Inglaterra), Désiré Doué (París Saint Germain – Francia), Denzel Dumfries (Inter Milan – Países Bajos), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund – Guinea), Erling Haaland (Manchester City – Noruega), Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal – Suecia), Achraf Hakimi (París Saint Germain – Marruecos), Harry Kane (Bayern Münich – Inglaterra), Scott McTominay (Napoli – Escocia), Kylian Mbappe (Real Madrid – Francia), Nuno Mendes (París Saint Germain – Portugal), Joao Neves (París Saint Germain – Portugal), Pedri (FC Barcelona – España), Cole Palmer (Chelsea – Inglaterra), Michael Olisé (Bayern Múnich – Francia), Raphinha (FC Barcelona – Brasil), Declan Rice (Arsenal – Inglaterra), Fabián Ruiz (París Saint Germain – España), Virgil Van Dijk (Liverpool – Países Bajos), Vinicius Jr. (Real Madrid – Brasil), Mohamed Salah (Liverpool – Egipto), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool – Alemania), Vitinha (París Saint Germain – Portugal), Lamine Yamal (FC Barcelona – España), Robert Lewandowski (FC Barcelona – Polonia) y Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain – Georgia).

LOS EQUIPOS MASCULINOS NOMINADOS AL MEJOR DEL AÑO

FC Barcelona (España), Botafogo (Brasil), Liverpool (Inglaterra), París Saint Germain (Francia) y Chelsea (Inglaterra).

LOS NOMINADOS A MEJOR ENTRENADOR DEL AÑO

Antonio Conte (Napoli, Italia), Luis Enrique (París Saint Germain, Francia), Hansi Flick (FC Barcelona, España), Enzo Maresca (Chelsea, Inglaterra) y Arne Slot (Liverpool, Inglaterra).

LOS NOMINADOS AL TROFEO YASHIN

Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Alisson Becker (Liverpool, Inglaterra), Yassine Bounou (Al-Hilal, Arabia Saudita), Lucas Chevalier (Lille, Francia), Thibaut Courtois (Real Madrid, España), Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain, Francia), Jan Oblak (Atlético Madrid, España), David Raya (Arsenal, Inglaterra), Matz Sels (Nottingham Forest, Inglaterra), Yann Sommer (Inter Milan, Italia).

LOS NOMINADOS AL TROFEO KOPA MASCULINO

Lamine Yamal (FC Barcelona, España), Ayyoub Bouaddi (Lille, Francia), Pau Cubarsi (FC Barcelona, España), Désire Doué (PSG, Francia), Esteveao (Palmeiras, Brasil), Dean Huijsen (AFC Bournemouth de Inglaterra y Real Madrid de España), Myles Lewis-Skelly (Arsenal FC, Inglaterra), Rodrigo Mora (FC Porto, Portugal), Joao Neves (PSG, Francia) y Kenan Yildiz (Juventus FC, Italia).

LAS NOMINADAS AL BALÓN DE ORO FEMENINO

Lucy Bronze (Chelsea – Inglaterra), Barbra Banda (Orlando Pride – Zambia), Aitana Bonmatí (FC Barcelona – España), Sandy Baltimore (Chelsea – Francia), Mariona Caldentey (Arsenal – España), Klara Bühl (Bayern Münich – Alemania), Sofía Cantore (Juventus y Washington Spirit – Italia), Steph Catley (Arsenal – Australia), Melchie Dumornay (Olympique Lyon – Haití), Temwa Chawinga (Kansas City Current – Malawi), Emily Fox (Arsenal – Estados Unidos), Cristiana Girelli (Juventus – Italia), Esther González (Gotham FC – España), Caroline Graham Hansen (FC Barcelona – Noruega), Patri Guijarro (FC Barcelona – España), Amanda Gutierres (Palmeiras – Brasil), Hannah Hampton (Chelsea – Inglaterra), Pernile Harder (Bayern Múnich – Dinamarca), Lindsey Heaps (Olympique Lyon – Estados Unidos), Chloe Kelly (Manchester City y Arsenal – Inglaterra), Marta (Orlando Pride – Brasil), Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal – Noruega), Ewa Pajor (FC Barcelona – Polonia), Clara Mateo (Paris FC – Francia), Alessia Russo (Arsenal – Inglaterra), Claudia Pina (FC Barcelona – España), Alexia Putellas (FC Barcelona – España), Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea – Suecia), Caroline Weir (Real Madrid -Escocia), Leah Williamson (Arsenal – Inglaterra)

LOS EQUIPOS FEMENINOS NOMINADOS AL MEJOR DEL AÑO

Arsenal (Inglaterra), FC Barcelona (España), Chelsea (Inglaterra), Olympique Lyon (Francia) y Orlando Pride (Estados Unidos).

LAS NOMINADAS A MEJOR ENTRENADOR DEL AÑO EN EL FÚTBOL FEMENINO

Sonia Bompastor (Chelsea, Inglaterra), Arthur Elias (selección de Brasil), Justine Madugu (selección de Nigeria), Reneé Slegers (Arsenal, Inglaterra) y Sarina Wiegman (selección de Inglaterra).

LAS NOMINADAS AL TROFEO YASHIN

Chiamaka Nnadozie (París FC de Francia y Brighton de Inglaterra), Daphne Van Domselaar (Arsenal, Inglaterra), Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra), Cata Coll (FC Barcelona, España) y Ann-Katrin Berger (Gotham FC, Estados Unidos).

LAS NOMINADAS AL TROFEO KOPA FEMENINO

Michelle Agyemang (Arsenal-Brighton, Inglaterra), Linda Caicedo (Real Madrid, España), Wieke Kaptein (Chelsea, Inglaterra), Vicky Lopez (FC Barcelona, España) y Claudia Martínez Ovando (Club Olimpia, Paraguay).