AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

Viernes 8 de agosto

📍 En RESISTENCIA

09:00 hs: Acto Central por el 74º Aniversario de la Provincialización del Chaco.

Lugar: Acceso a Resistencia – Rotonda de R.N. Nº16 y Av. San Martín.

11:00 hs: Presentación “Plan Estratégico Participativo PEP Chaco+20”.

Lugar: Centro de Convenciones Gala

📍 En SELVAS RÍO DE ORO

De 9 a 12 Hs- Operativo de Abordaje Territorial.

Lugar: Centro de Salud

Contaremos con: Enfermería-Medicina clínica-Pediatría-Obstetricia-Vacunas

(calendario – Qdenga – Antigripal – Covid – 19) y Odontología

(atención y entrega de certificado bucodental)

Acompañan: Ñachec, Programa Provincial de Protección Animal “Dejando Huellas”, Incluir Salud, Fortaleza, Departamento de Lucha contra la Trata de Personas y Subsecretaría de Género y Diversidad.

🟡 Por la tarde:

📍 En LA VERDE

18.30 hs: Acto 100º Aniversario de Escuela de Educación Primaria Nº 67 “José Antonio Wilde”

Dirección: Calle Maestro Sarmiento S/N.

🤗💪 Los esperamos‼️

