AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Viernes 8 de agosto
📍 En RESISTENCIA
09:00 hs: Acto Central por el 74º Aniversario de la Provincialización del Chaco.
Lugar: Acceso a Resistencia – Rotonda de R.N. Nº16 y Av. San Martín.
11:00 hs: Presentación “Plan Estratégico Participativo PEP Chaco+20”.
Lugar: Centro de Convenciones Gala
📍 En SELVAS RÍO DE ORO
De 9 a 12 Hs- Operativo de Abordaje Territorial.
Lugar: Centro de Salud
Contaremos con: Enfermería-Medicina clínica-Pediatría-Obstetricia-Vacunas
(calendario – Qdenga – Antigripal – Covid – 19) y Odontología
(atención y entrega de certificado bucodental)
Acompañan: Ñachec, Programa Provincial de Protección Animal “Dejando Huellas”, Incluir Salud, Fortaleza, Departamento de Lucha contra la Trata de Personas y Subsecretaría de Género y Diversidad.
🟡 Por la tarde:
📍 En LA VERDE
18.30 hs: Acto 100º Aniversario de Escuela de Educación Primaria Nº 67 “José Antonio Wilde”
Dirección: Calle Maestro Sarmiento S/N.
🤗💪 Los esperamos‼️