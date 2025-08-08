ANSES: LA NOTICIA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE VA A MODIFICAR SUS HABERES
Se trata de un bono que se otorgará durante agosto que se presenta como un alivio para el bolsillo. Los detalles en la nota.
Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES en agosto 2025
Este ajuste en las pensiones y jubilaciones se aplica según el Decreto 274/24, que establece aumentos mensuales basados en el Índice de Precios al Consumidor de dos meses previos.
Además, ANSES continuará otorgando el bono de $70.000 a quienes perciban el haber mínimo, con el objetivo de compensar la pérdida de poder adquisitivo.
- Jubilación mínima: asciende a $384.305,37 con el bono de $70.000.
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): asciende a $321.444,30 con el bono.
- PNC por invalidez o vejez: asciende a $290.013,76 con el bono.
- Jubilación máxima: asciende a $2.114.977,60 sin bono.
Cómo se cobra el bono de $70.000
El bono de $70.000 continuará vigente y se pagará automáticamente junto con la jubilación o pensión, sin necesidad de hacer trámites.
Está destinado a quienes cobran el haber mínimo, que actualmente es de $314.305,37. Si el ingreso supera esa cifra pero no llega a $384.305,37, se otorga un bono proporcional para alcanzar ese tope.
Cuándo cobro la jubilación de ANSES en agosto 2025
ANSES también dio a conocer el calendario de pagos para cara una de sus prestaciones. Según lo informado, este es el cronograma para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:
- DNI terminado en 0: jueves 8 de agosto
- DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto
- DNI terminado en 2: martes 12 de agosto
- DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: jueves 14 de agosto
- DNI terminado en 6: lunes 18 de agosto
- DNI terminado en 7: martes 19 de agosto
- DNI terminado en 8: miércoles 20 de agosto
- DNI terminado en 9: jueves 21 de agosto
Por otro lado, también se conoció las fechas de cobro para las jubilaciones y pensiones que si superan el haber mínimo:
- DNI terminado en 0 y 1: viernes 22 de agosto
- DNI terminado en 2 y 3: lunes 25 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: martes 26 de agosto
- DNI terminado en 6 y 7: miércoles 27 de agosto
- DNI terminado en 8 y 9: jueves 28 de agosto
Por último, las Pensiones No Contributivas podrán observar el dinero depositado en estas fechas:
- DNI terminado en 0 y 1: jueves 8 de agosto
- DNI terminado en 2 y 3: lunes 11 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: martes 12 de agosto
- DNI terminado en 6 y 7: miércoles 13 de agosto
- DNI terminado en 8 y 9: jueves 14 de agosto