SAN LORENZO VS. VÉLEZ, POR EL TORNEO CLAUSURA 2025: RESULTADO EN VIVO
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El Ciclón busca recuperarse tras la eliminación en Copa Argentina ante un Fortín que sigue invicto bajo el mando de Guillermo Barros Schelotto.
Este jueves a las 19 en el estadio Pedro Bidegain, San Lorenzo recibirá a Vélez en uno de los duelos más atractivos de la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos llegan con realidades contrastantes pero con el mismo objetivo: seguir en la pelea por los primeros puestos.
El conjunto azulgrana, conducido por Damián Ayude, venía invicto en el torneo local, con una victoria ante Talleres y empates frente a Gimnasia y River. Sin embargo, el golpe llegó en el plano copero, donde cayó por la mínima ante Tigre en un partido marcado por errores defensivos que le costaron caro.
En medio de una situación institucional inestable -con rumores de renuncias, intimaciones legales y presiones políticas-, el Ciclón necesita reenfocar su atención en el campeonato. La falta de gol sigue siendo un problema, y aunque Diego Herazo regresó de su préstamo, aún no fue citado por el cuerpo técnico.
Del otro lado, el Fortín continúa con su perfil bajo pero efectivo. Desde que asumió Guillermo Barros Schelotto, el equipo ganó en su debut ante Tigre y luego sumó dos empates sin goles frente a Platense e Instituto. Con un esquema sólido y sin demasiadas luces, va consolidando una idea.
Las bajas también son un tema: sin Valentín Gómez, ya transferido al Betis, y con la reciente baja de Agustín Bouzat por lesión muscular, el equipo afrontará este compromiso sin dos piezas importantes. Además, Thiago Fernández ya tiene todo acordado para irse libre a fin de año y hay sondeos del exterior por otros jugadores como Exequiel Zeballos, aunque Boca rechazó la oferta.
En el horizonte cercano, Vélez también tiene la mente dividida con la inminente serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Fortaleza, que ya no contará con David Luiz en sus filas. Sin embargo, este partido en el Bajo Flores representa una buena oportunidad para ganar confianza y seguir peleando, donde cada punto cuenta.
San Lorenzo vs. Vélez: probables formaciones
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Matías Reali, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
- Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
San Lorenzo vs. Vélez: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Pedro Bidegain.
- Árbitro: Facundo Tello.
- VAR: Juan Pafundi.
- TV: TNT Sports Premium.