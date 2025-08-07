ENTRAN EN VIGENCIA LOS ARANCELES DE TRUMP: CUÁL SERÁ EL IMPACTO EN ARGENTINA Y CÓMO SIGUEN LAS NEGOCIACIONES

Mientras la Cancillería mantiene el hermetismo sobre las negociaciones con Washington por un acuerdo comercial, el gobierno de Donald Trump empieza a aplicar este jueves aranceles de al menos 10% a decenas de países, entre ellos la Argentina.

De esta manera, los productos de exportación de más de 60 países y de la Unión Europea enfrentan aranceles de entre el 10% y hasta el 50% para Brasil y la India, aunque en el último caso las tarifas adicionales (del 25%) se impusieron en represalia por la compra de petróleo ruso.

Cómo siguen las negociaciones entre Estados Unidos y la Argentina por los aranceles

La Argentina tiene un gravamen del 10%, aunque en los casos del acero y el aluminio que se anunciaron entre abril y junio los aranceles llegan al 50%. Quedaron exentas las importaciones de energía y oro.

En las últimas semanas funcionarios del gobierno de Javier Milei dejaron trascender que las tratativas “marchan bien” y que restan algunos detalles para cerrar un acuerdo con Washington.

“Estamos en medio de un trabajo muy importante que tiene que ver con un acuerdo comercial, que no podemos dar detalles porque tenemos un acuerdo de confidencialidad (con Estados Unidos). No podemos hacer ningún comentario. Las cosas van bien y va a ser bueno para la Argentina”, dijo recientemente el canciller, Gerardo Werthein.

El presidente Donald Trump impuso aranceles generales (Foto: (AP foto/Mark Schiefelbein)

En círculos diplomáticos se vislumbra que el acuerdo podría darse a conocer durante la anunciada reunión entre Trump y Milei en Washington que prepara la Cancillería. Ese encuentro, aún no oficializado, “va a ocurrir más pronto que lejos”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores.

Cómo quedan los aranceles en el resto de los países

Países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Corea del Sur, Israel, Japón y la Unión Europea, afrontan aranceles del 15%. En tanto, Canadá, uno de los aliados naturales de Washington, tiene aranceles de 25 a 35% sobre todos los bienes que no están cubiertos por el tratado de libre comercio T-MEC. Además, Trump anunció aranceles del 41% para Siria, 39% para Suiza y 30% para Sudáfrica.

“Creo que el crecimiento va a ser sin precedentes”, expresó Trump el miércoles por la tarde. También dijo que Estados Unidos estaba “recibiendo cientos de miles de millones de dólares en aranceles”, pero no pudo proporcionar una cifra exacta de ingresos porque “ni siquiera sabemos cuál es el número final” respecto a las tasas arancelarias.

A pesar de la incertidumbre, la Casa Blanca confía en que la entrada en vigor de los aranceles aportará claridad sobre el rumbo de la mayor economía del mundo. El gobierno republicano cree que puede atraer inversiones y reactivar las contrataciones de manera que se reequilibre la economía como potencia manufacturera.

Pero, por el momento, las empresas y los consumidores se preparan para el impacto de los nuevos impuestos. Lo que muestran los datos es que la economía estadounidense cambió en abril con la implementación inicial de los aranceles de Trump, una medida que provocó una crisis en los mercados, un periodo de negociación y la decisión final del presidente de aplicar las tarifas universales a partir del jueves.

Riesgo de erosión económica

Los reportes económicos muestran que las contrataciones comenzaron a estancarse, la presión inflacionaria aumentó y el valor de la vivienda en mercados clave empezó a disminuir después de abril, señaló John Silvia, director general de Dynamic Economic Strategy.

“Una economía menos productiva requiere menos trabajadores”, apuntó Silvia en una nota de análisis. “Pero hay más, los precios más altos de los aranceles reducen los salarios reales de los trabajadores. La economía se ha vuelto menos productiva y las empresas no pueden pagar los mismos salarios reales que antes. Las acciones tienen consecuencias”.

Aun así, se desconocen todavía las repercusiones finales de los aranceles, que podrían prolongarse meses e incluso años. Muchos economistas dicen que el riesgo es que la economía estadounidense se erosione de forma gradual en lugar de colapsar de forma repentina.

Trump promovió los aranceles como una vía para reducir el persistente déficit comercial de Washington. Pero los importadores trataron de evitar el alza impositiva adquiriendo más productos antes de la entrada en vigor de la medida. Como resultado, el desequilibrio comercial de 582.700 millones de dólares registrado en la primera mitad del año fue un 38% más elevado que en 2024. El gasto total en construcción cayó un 2,9% en el último año.

(Con información de AP)