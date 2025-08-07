Programa Hogar ANSES: quiénes no cobran y cómo saber si accedo en agosto de 2025 (Foto: ANSES).

Durante agosto de 2025, el Programa Hogar no será abonado a quienes no cumplan con los requisitos establecidos a través del sistema de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Quedarán excluidas aquellas personas cuyos ingresos superen dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), o que cuenten con servicio de gas natural a su nombre.

Contás con conexión de gas natural en tu domicilio: debés solicitar a la empresa distribuidora el Certificado de Negativa de Servicio de Gas de Red y presentarlo en ANSES con turno previo.

debés solicitar a la empresa distribuidora el Certificado de Negativa de Servicio de Gas de Red y presentarlo en ANSES con turno previo. Ingresos del grupo familiar por encima del límite permitido: si el ingreso total supera los 2 SMVM (o 3 SMVM si hay una persona con Certificado Único de Discapacidad -CUD-), será necesario asistir a una oficina de ANSES con turno. En la Región Patagónica, los topes son 2,8 SMVM o 4,2 SMVM con CUD.

si el ingreso total supera los 2 SMVM (o 3 SMVM si hay una persona con Certificado Único de Discapacidad -CUD-), será necesario asistir a una oficina de ANSES con turno. En la Región Patagónica, los topes son 2,8 SMVM o 4,2 SMVM con CUD. Figurás como titular de un medidor de gas natural: deberás solicitar la baja del servicio con la empresa correspondiente. Si hay datos incorrectos del grupo familiar, podés actualizarlos en ANSES sin necesidad de turno.

deberás solicitar la baja del servicio con la empresa correspondiente. Si hay datos incorrectos del grupo familiar, podés actualizarlos en ANSES sin necesidad de turno. Hay dos personas en el mismo grupo familiar cobrando el subsidio: el doble beneficio debe resolverse en ANSES con turno previo.

el doble beneficio debe resolverse en ANSES con turno previo. Suspensión por falta de acreditación: si no cobraste el subsidio durante tres meses consecutivos, será necesario iniciar de nuevo la gestión para recibir el beneficio.

Cómo saber si cobro el Programa Hogar ANSES en agosto de 2025

Para saber si estás incluido como beneficiario activo este mes, tenés las siguientes opciones:

Formulario web de ANSES: Accedé a la app Mi ANSES con tu número de CUIL y tu clave personal. Ingresá en la sección “Mis Cobros” para conocer si tenés pagos programados y su fecha.

El sistema te indicará si te corresponde recibir el subsidio o no (Foto: ANSES).

Teléfono: 0800-222-7376 (opción Programa Hogar), de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

0800-222-7376 (opción Programa Hogar), de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Correo electrónico: programahogar@mecon.gob.ar.

Requisitos para acceder al subsidio del Programa Hogar ANSES en agosto de 2025