CAUSA FRANCOVICH: EL JUEZ TÉCNICO RECHAZÓ PEDIDO DE LAS DEFENSAS PARA CAMBIAR LA JURISDICCIÓN JUDICIAL

Este miércoles se realizó la nueva audiencia preparatoria del juicio contra los asesinos del camionero Fernando Francovich, donde los abogados de las defensas de algunos de los imputados, solicitaron al juez de la Cámara Segunda en la Criminal, Nelson Pelliza, el cambio de circunscripción judicial por la mediatización del caso, hecho que fue inmediatamente rechazado de plano por el juez.

Asimismo, Norte La tercera audiencia pasó a un cuarto intermedio para el próximo martes 19 de agosto, donde se expondrán desde las partes, que tienen como detenidos a Celestino Cárdenas (a) «Tino» quien habría sido el autor material de los disparos que terminaron con la vida de Francovich. Además los demás integrantes de la banda, Oscar Alfredo Cárdenas (a) «Poro», Mario Andrés Jiménez (a) «Choni» y Carlos Alberto Banega (a) «Cuchina», a quienes en la audiencia preparatoria junto a sus abogados defensores se les confirmó su imputación.

De izquierda a derecha: Mario Andrés «choni» Jiménez; Alfredo «poro» Cárdenas; Carlos Alberto «Cuchina» Banegas y Celestino «Tino» Cárdenas.

EL RECHAZO

La defensa de algunos de los imputados de la banda que participó en el asesinato del camionero, plantearon ni bien comenzó esta última audiencia preparatoria el requerimiento del cambio de circunscripción judicial, por la mediatización del caso, para poder dar las garantías constitucionales a los detenidos, expusieron desde las defensas.

Desde la fiscalía, tanto de Investigación Penal a cargo de Gustavo Valero, como la fiscal de Cámara María Rosa Osiska, también se sumaron al rechazo del cambio de jurisdicción judicial para llevar adelante el juicio popular. Y fundamentaron que en casos anteriores los integrantes de los jurados populares estuvieron a la altura del compromiso con la justicia.

En tanto, el juez Pelliza, sostuvo que «el cambio de jurisdicción seria como subestimar la tarea del jurado popular, y que para nada incide la mediatización, teniendo en cuenta con este pretexto que nunca entonces se hubiera desarrollado ninguno de los seis juicios popular, que se realizaron en la mencionada jurisdicción», dando por cerrado esa petición.

LAS CALIFICACIONES

Desde la parte acusatoria, a cargo de la fiscal María Rosa Osiscka recordó esa trágica jornada del 21 de marzo de 2023, donde la banda que asaltó y asesinó a Fernando Francovich realizaron tareas de inteligencia en la localidad de Avía Terai, tras un trabajo que supo hacer el camionero para luego dirigirse hasta la ciudad de Pampa del Infierno donde antes de arribar a Concepción del Bermejo fue emboscado y asesinado. La fiscal dio los detalles de cada uno de los participantes y acusando directamente a Celestino «Tino» Cárdenas, como el ejecutor del camionero, ya que fue el que pudo ingresar a la cabina del camión y tras una lucha con el chofer mientras continuaba manejando intentado escapar de los asesinos, le terminó descerrajando varios disparos, que al cabo de uno minutos al arribar a la estación de servicio de Bermejo, termina muriendo Francovich.

El juez Nelson Pelliza de la Cámara Segunda en lo Criminal, quien será el juez técnico del Jurado Popular, por el asesinato del camionero Fernando Francovich, en la que se están realizando las audiencias previas.

Tras esa exposición, desde las defensas solicitaron dejar en claro la imputación para cada uno de los integrantes de la banda.

Celestino Cárdenas fue imputado de «homicidio triplemente calificado agravado por el uso de arma de fuego, a título de autor» mientras que para Oscar Alfredo Cárdenas (a) «Poro», Mario Andrés Jiménez (a) «Choni» y Carlos Alberto Banega (a) «Cuchina, la calificación de «homicidio doblemente agravado, a título de participes primarios». De ser encontrados responsables por parte del jurado popular, la condena seria de «reclusión perpetua», por la gravedad en cómo se dieron los hechos del tremendo crimen contra el camionero.