SE DESPIDE LA CADENA DE COMIDA RÁPIDA MÁS POPULAR DEL PAÍS: MÁS DE 200 TIENDAS CERRARÁN SUS PUERTAS PARA SIEMPRE
En EE.UU.: Una de las cadenas más históricas del país confirmó el cierre masivo de entre 200 y 350 restaurantes alrededor de todo el país.
La histórica cadena de comida rápida Wendy’s confirmó que tiene previsto cerrar un total de entre 200 y 350 tiendas alrededor de todo Estados Unidos. El plan forma parte de su iniciativa de reestructuración estratégica, implementada tras una caída en las ventas y fuerte presión sobre el segmento de consumidores con ingresos más bajos.
Atención consumidores: cierran definitivamente entre 200 y 350 tiendas de Wendy´s en todo el país
El director ejecutivo interino de la compañía, Ken Cook, confirmó en una llamada con inversionistas que un porcentaje de entre el 4% al 6% de los 6.000 locales de Wendy´s alrededor de todo Estados Unidos cerrarán de manera definitiva, lo que significa que un total de entre 200 y 350 tiendas dejarán de operar.
La empresa comunicó que los cierres masivos comenzarán a partir del cuarto trimestre de 2025 y se extenderán hacia el comienzo del 2026. Aunque no dieron una lista pública completa de tiendas específicas que cerrarán, algunos reportes indican que las regiones con varias sucursales en riesgo incluyen zonas del Midwest, Texas y California, donde la baja afluencia y la presión sobre consumidores de ingresos bajos son más marcadas.
¿Por qué cerrarán más de 200 tiendas de Wendy’s en Estados Unidos?
Según Wendy´s, los factores que motivan los cierres masivos de la compañía son:
- Caída de ventas: la cadena reportó una baja del 4,7 % en ventas en tiendas comparables de EE.UU. en el tercer trimestre de 2025.
- Presión sobre el consumidor de ingresos más bajos: los clientes están reduciendo gastos en comida rápida debido a la inflación, lo cual impacta especialmente locales con menor volumen de tráfico.
- Lugares “desactualizados” o de bajo rendimiento: Wendy’s indicó que algunas tiendas “no elevan la marca” o son una “carga financiera” para los franquiciados.
- Reinversión estratégica: al cerrar unidades de bajo rendimiento, la empresa busca liberar capital para invertir en locales con mejor desempeño.