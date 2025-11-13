OPERATIVO LINCE: MÁS DE MIL CONTROLES EN UNA JORNADA PREVENTIVA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El operativo se desarrolló en varias ciudades del interior chaqueño.

Esta madruga, se llevó a cabo un Operativo de Seguridad Preventiva “Patrullaje Motorizado Lince”, en distintas localidades del interior provincial, el cual finalizó con resultados positivos.

El operativo tuvo lugar en Sáenz Peña, Villa Ángela, Charata, General San Martín, Juan José Castelli y otras localidades. Se realizaron 1.145 controles de motocicletas y se identificaron 1.054 personas. Como resultado, hubo 103 notificados por contravenciones, 14 notificados por contravenciones y 2 por delitos. Además, se secuestraron 100 motocicletas y se registraron 4 infractores a la Ley N° 23.737 de estupefacientes, con el secuestro de cocaína y marihuana.

También se informó sobre 18 secuestros adicionales de distintos elementos y un registro positivo en el sistema Si.Ge.Bi.

