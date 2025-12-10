Se define el futuro del Diablito Echeverri y hay malas noticias para River: dónde va a jugar

Además de la decisión estratégica, existía un motivo económico de peso: si River lograba la cesión, el City Group podría verse obligado a pagarle al «Millonario» por los objetivos que el «Diablito» cumpliría durante su vuelta a Núñez, y esta cifra alcanzaría los 7 millones de euros, sobre los 9 millones fijados en el contrato del jugador con el Manchester City.