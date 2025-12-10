RESISTENCIA DETUVIERON A UN HOMBRE CON CASI MEDIO KILO DE COCAÍNA DURANTE UN OPERATIVO

Este miércoles por la tarde, en un operativo conjunto entre la Policía Caminera, la División Operaciones Metropolitana y Consumos Problemáticos incautaron casi medio kilo de cocaína y detuvieron a un hombre de 35 años.

El procedimiento se realizó alrededor de las 18, en intersección de la avenida Soberanía Nacional y calle 7, cuando los efectivos detuvieron la marcha de una motocicleta Honda Biz. Durante la intervención, el conductor mostró una actitud sospechosa, por lo que se le solicitó exhibir sus pertenencias.

Al revisar el baúl del rodado, los agentes encontraron una bolsa de polietileno que contenía otra bolsa con una sustancia blanquecina compacta. Ante el hallazgo, solicitaron la presencia de la División Operaciones Metropolitana, que realizó el pesaje y las pruebas de campo. Como resultado, el paquete registró 493 gramos y arrojó resultado positivo orientado a cocaína. Además, se secuestró un segundo envoltorio con una cantidad menor de la misma sustancia.

La Fiscalía de Investigación Antidrogas Nº 1 dispuso el secuestro de la droga, de la motocicleta y la aprehensión del acusado, quien fue notificado en la causa por supuesta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

