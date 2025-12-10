RENUNCIÓ EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS «POR MOTIVOS PERSONALES»: QUIÉN LO REEMPLAZA

El Gobierno Nacional destacó que estas medidas contribuyen a «desideologizar las políticas públicas en el área de los Derechos Humanos» y a garantizar una administración más «transparente y responsable», en línea con los objetivos de cambio impulsados desde diciembre de 2023.

Quién es el nuevo subsecretario de Derechos Humanos

El Dr. Mogaburu es abogado con formación de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Penal. Cuenta con una vasta experiencia en el ámbito judicial, habiéndose desempeñado durante más de quince años en Tribunales Orales Federales. Hasta la fecha de su designación, ocupaba el cargo de Director de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa.

El comunicado completo del Ministerio de Justicia

«El Ministerio de Justicia de la Nación informa que el Dr. Alberto Baños presentó su renuncia al cargo de Subsecretario de Derechos Humanos por motivos personales.

El Ministerio agradece al Dr. Baños por haber acompañado el inicio de la reestructuración del área de Derechos Humanos. Un proceso durante el cual el Gobierno Nacional puso fin a una estructura sobredimensionada utilizada para currar y albergar a empleados militantes.

En esta segunda etapa que inicia hoy, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el área será liderada por el Dr. Joaquín Ignacio Mogaburu, abogado con formación de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Penal. Cuenta con una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Nación, donde se desempeñó durante más de quince años en Tribunales Orales Federales, y hasta la fecha ocupaba el cargo de Director de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa.

Bajo esta nueva conducción, la Subsecretaría profundizará el proceso de ordenamiento del área: se eliminaron 14 cargos jerárquicos (incluida la propia Secretaría de Derechos Humanos que se achicó a una Subsecretaría) y se redujo la planta de personal a la mitad, lo que implica un ahorro anual de $13.550 millones para todos los argentinos.

Estas medidas contribuyen a desideologizar las politicas públicas en el área de los Derechos Humanos y garantizar una administración más transparente y responsable, en línea con los objetivos de cambio que el Gobierno Nacional impulsa desde diciembre de 2023.».