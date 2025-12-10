MAURO ICARDI ENFRENTA UN INESPERADO GOLPE QUE PONE EN JAQUE SU FUTURO Y VIDA DE LUJO JUNTO A LA CHINA SUÁREZ
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
La incertidumbre domina al jugador de Galatasaray, tanto en el ámbito deportivo como la ostentosa vida que comparte con la actriz.
El punto de tensión se habría profundizado cuando comenzó a sonar fuerte que la dirigencia turca no veía con buenos ojos el rendimiento del delantero. Su lesión de rodilla ocurrida en noviembre de 2024 —que lo marginó de las canchas por más de seis meses—, sumada a sus frecuentes viajes para visitar a sus hijas en Argentina y a sus escapadas con la China Suárez por Europa, habría provocado malestar entre los responsables deportivos del club, con el que mantiene vínculo hasta junio de 2026.
El dato aparece justo cuando vuelve a tomar fuerza el nombre de Santiago Giménez como posible reemplazo, lo que reforzaría la hipótesis de que el club ya analiza un cambio en su delantera. Por ahora, ni Icardi ni la China Suárez se pronunciaron en redes sobre esta situación, lo que incrementa las especulaciones que sostienen que el futbolista podría quedarse sin equipo a partir del 1° de julio de 2026.