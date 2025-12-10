ALERTA MÁXIMA EN JAPÓN POR POSIBLE «MEGATERREMOTO» TRAS UN SISMO DE MAGNITUD 7,5

Qué es un «megaterremoto»

Poco después del sismo, la JMA activó una alerta por un posible megaterremoto a lo largo de la zanja frente a la costa pacífica del noreste de Japón. El aviso abarca desde Hokkaido hasta la prefectura de Chiba y es el primero de su tipo desde que se introdujo la categoría de alerta por megaterremotos en diciembre de 2022.