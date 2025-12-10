ALERTA MÁXIMA EN JAPÓN POR POSIBLE «MEGATERREMOTO» TRAS UN SISMO DE MAGNITUD 7,5
El potente temblor dejó al menos 52 heridos y provocó alertas de tsunami, además del cierre de más de 300 escuelas en el noreste del país.
Qué es un «megaterremoto»
Poco después del sismo, la JMA activó una alerta por un posible megaterremoto a lo largo de la zanja frente a la costa pacífica del noreste de Japón. El aviso abarca desde Hokkaido hasta la prefectura de Chiba y es el primero de su tipo desde que se introdujo la categoría de alerta por megaterremotos en diciembre de 2022.
El movimiento se produjo a las 23:52 hora local frente a la costa de Aomori en el Pacífico, a 30 kilómetros de profundidad, alcanzando una intensidad de 4 en la escala sísmica japonesa de siete niveles en la localidad de Gonohe, señaló la JMA.