PASEABA POR LA PEATONAL Y LO DETUVIERON POR UN PEDIDO DE CAPTURA

Se trata de un hombre de 35 años, quien era buscado por un “Supuesto Encubrimiento”.

Un ciudadano, oriundo de Pampa Almirón, fue detenido esta tarde a eso de las 19.30.

El individuo, que paseaba por la peatonal céntrica fue demorado en primera instancia por personal dependiente del Centro Multiagencial de Emergencias.

Consultaron por su DNI y mediante esta documentación, los agentes de la División Caminantes, lograron establecer que en el sistema Si.Ge.Bi, figuraba con una solicitud de paradero por no haberse presentado por una causa de “Supuesto Encubrimiento” de fecha 07/06/2019 a solicitud de la justicia chaqueña.

El hombre fue llevado a la División Antecedentes Personales donde lo notificaron de su situación legal.-

