ANMAT PROHIBIÓ EL USO Y LA VENTA DE UNA DOCENA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: LOS MOTIVOS

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica emitió una resolución en la que detallaron los elementos que no se pueden utilizar.

Productos de limpieza. Foto: Unsplash

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) volvió a emitir una prohibición, aunque esta vez fue masiva. El organismo frenó la venta, uso y distribución de un grupo de productos de limpieza, al igual que insumos médicos.

A través de la disposición 9039/2025 del Boletín Oficial, apuntaron contra una serie de productos que tienen una situación irregular en su producción y sus habilitaciones.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Foto: NA

El sumario fue iniciado contra la marca GRUPO JAC SA, al igual que José María Rizzi, director técnico licenciado en Ciencias Químicas, ya que comercializó estos productos sin tener el registro ante ANMAT.

Productos de limpieza prohibidos por ANMAT

Limpiador desodorante para pisos concentrado Swell.

Limpiador desinfectante desengrasante neutro Swell.

Suavizante para la ropa Cielo Swell.

Cloro ¡Cuidado! Producto Concentrado Swell.

Gel Clorado Swell.

Agua Lavandina Concentrada Swell.

Agua Lavandina Swell.

Desengrasante Multiuso Swell.

Limpiador desodorante para pisos Lavanda Swell.

Quita sarro Swell.

Detergente concentrado marca Swell.

Splash Col Swell.

Una inspección por parte de Verificación de Buenas Prácticas de Fabricación y Control de Productos Domisanitarios en Grupo Jac S.A., situada en República Argentina 4952, en Malvinas Argentinas, Buenos Aires.

Uno de los productos de limpieza prohibidos por ANMAT. Foto: Instagram swell_arg

El Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) no detectó el registro del ANMAT, además de otros productos con incumplimientos en las normas.

La empresa quedó inhabilitada para elaborar, fraccionar, importar y exportar productos domisanitarios.

Más productos de limpieza prohibidos por ANMAT

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió todos los productos de una importante marca de limpieza. Así lo oficializó a través del Boletín Oficial, en donde brindó detalles de los elementos afectados y los motivos.

Un truco muy útil para decirle chau a los malos olores Foto: Freepik

A través de la Disposición 9018/2025, se estableció la prohibición del uso, venta y distribución en Argentina de los limpiadores, desengrasantes y cualquier otro domisanitario de la marca MARCLEAN. Cabe recordar que esta resolución también impacta en las plataformas de venta online.

Entre los detalles brindados aparecen los detergentes y lavavajillas desengrasantes, de los cuales uno figura como “DETERGENTE ULTRA CONCENTRADO. Elaborado por: BATHAN GROUP S.A.-FLORIDA N°1940-Lanus. Para MARCLEAN SRL- Roosevelt 2570 – CABA – Bs. As. Argentina. RNPUD: 0253627”. Sin embargo, se verificó que estos establecimientos no están dentro de los registros de ANMAT.

