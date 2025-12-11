AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Jueves 11 de diciembre

08:00 hs: Jura de los nuevos Ministros: Julio Ferro y Diego Gutiérrez.

Lugar: En el Salón de Acuerdos (camarógrafos y fotógrafos) después, los nuevos funcionarios brindarán entrevistas.

09:00 hs: Inauguración de Supermercado “La Anónima” en Shopping Sarmiento -Asisten autoridades provinciales.

Lugar: En el Shopping Sarmiento.

10:00 hs: Corte de cinta y apertura al público de Supermercado “La Anónima”.

11.30 hs: Firma de carta de colaboración junto a Amazon.

-Secretaría de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez y Subsecretaría de Modernización.

Lugar: Salón Obligado.

🟡 Por la tarde:

19.30 hs: Acto de entrega de certificados del Programa Soy Chaco Trabajo.

Lugar: Salón Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas – UNNE.

💪 Los esperamos‼️

