AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Jueves 11 de diciembre
08:00 hs: Jura de los nuevos Ministros: Julio Ferro y Diego Gutiérrez.
Lugar: En el Salón de Acuerdos (camarógrafos y fotógrafos) después, los nuevos funcionarios brindarán entrevistas.
09:00 hs: Inauguración de Supermercado “La Anónima” en Shopping Sarmiento -Asisten autoridades provinciales.
Lugar: En el Shopping Sarmiento.
10:00 hs: Corte de cinta y apertura al público de Supermercado “La Anónima”.
11.30 hs: Firma de carta de colaboración junto a Amazon.
-Secretaría de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez y Subsecretaría de Modernización.
Lugar: Salón Obligado.
🟡 Por la tarde:
19.30 hs: Acto de entrega de certificados del Programa Soy Chaco Trabajo.
Lugar: Salón Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas – UNNE.
