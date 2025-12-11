MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES: SEGUIMOS CONSTRUYENDO UNA CAPILLA EN EL PARAJE GÜEMES
Estamos felices de anunciar que estamos en la última etapa de la construcción de la capilla «Nuestra Señora de Luján».
En un esfuerzo conjunto con feligreses de la zona, en donde el municipio colabora con la totalidad de la mano de obra y parte de los materiales, estamos haciendo posible este hermoso proyecto.
Esta obra, tan anhelada para la comunidad católica del paraje, viene a responder a una solicitud de parte de vecinos, ya que no tenían un lugar propio y digno donde reunirse.
Seguiremos trabajando para toda la comunidad cristiana de nuestra zona, con más obras para impulsar el crecimiento, fortalecer la fe y el sentido de comunidad en nuestra región.