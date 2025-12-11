Jue. Dic 11th, 2025

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES: SEGUIMOS CONSTRUYENDO UNA CAPILLA EN EL PARAJE GÜEMES

✔️Estamos felices de anunciar que estamos en la última etapa de la construcción de la capilla «Nuestra Señora de Luján».
🗣️En un esfuerzo conjunto con feligreses de la zona, en donde el municipio colabora con la totalidad de la mano de obra y parte de los materiales, estamos haciendo posible este hermoso proyecto.
👉Esta obra, tan anhelada para la comunidad católica del paraje, viene a responder a una solicitud de parte de vecinos, ya que no tenían un lugar propio y digno donde reunirse.
🙌 Seguiremos trabajando para toda la comunidad cristiana de nuestra zona, con más obras para impulsar el crecimiento, fortalecer la fe y el sentido de comunidad en nuestra región.

