SE CONOCIERON LOS GANADORES DE LA FERIA INTERNACIONAL DE ARTE A.362

La quinta edición de “Magia, Mística y Celebración” distinguió a artistas, galerías y proyectos que impulsan la creación contemporánea en la región.

En una jornada cargada de emoción y reconocimiento, se dieron a conocer los ganadores de la quinta edición de la Feria Internacional de Arte a.362, desarrollada bajo el lema “Magia, Mística y Celebración”. La propuesta, organizada por el Club Social Resistencia y el Instituto de Cultura del Chaco, se consolida como un espacio clave para visibilizar y fortalecer la producción artística contemporánea del nordeste argentino y del país. Con una gran convocatoria de público, coleccionistas, artistas, galeristas y curadores, la feria volvió a posicionar a Resistencia como epicentro del arte contemporáneo regional, con tres días de exhibiciones, intervenciones, conversatorios, proyecciones y música en vivo.

Premios y reconocimientos

Los reconocimientos entregados buscan estimular la creación y profesionalización del sector artístico, promoviendo el diálogo entre las artes visuales, el diseño, la arquitectura y la gestión cultural.

Los ganadores de esta edición fueron:

-Premio Adquisición Massin Outdoor: Galería Carmen Tenerani, de Resistencia, Chaco.

-Premio Umberto Andreani: Proyecto Umbral, de Resistencia, Chaco.

-Premio Adquisición Qubo Ambiente: Colectivo Trashumante, Rossana Rinaldi, por la obra “Caballito Lunar”, de Misiones.

-Premio In Situ de los coleccionistas Joaquín y Abel: Proyecto Amorada Arte – Constanza Vicco, de Buenos Aires.

-Premio In Situ: Federico Fischer, de Galería Garra, Resistencia, Chaco.

Cada uno de estos reconocimientos representa una apuesta al fortalecimiento de los circuitos artísticos independientes y al intercambio entre territorios y disciplinas.

Una feria en expansión

La feria a.362 nació con el propósito de promover el arte contemporáneo desde el norte argentino y tender redes entre artistas, instituciones, universidades y espacios de exhibición. En su quinta edición, se consolidó como un punto de encuentro federal e internacional, donde convergen artistas emergentes y consagrados, junto a proyectos de gestión cultural de distintas provincias. Durante los tres días, el público pudo disfrutar de muestras de arte, instalaciones, charlas, proyecciones audiovisuales y el Festival Territorio Sonoro, que combinó música experimental y sets en vivo en los patios del histórico Club Social Resistencia.

Última jornada, este domingo 12 de octubre

La feria cierra este domingo con entrada libre y gratuita, desde las 17 hasta las 23 h, en el Club Social Resistencia (avenida Alberdi 283).

Cronograma:

-18:30 – Festival Territorio Sonoro · Pablo Poblado (Escenario del patio)

-20:00 – Festival Territorio Sonoro · Negroovs (Escenario del patio)

-21:00 – Festival Territorio Sonoro · DJ set con Melba (Escenario del patio)

Articulación institucional y apoyos

La Feria Internacional de Arte a.362 es organizada por el Club Social Resistencia y el Gobierno del Chaco a través del Instituto de Cultura, con el acompañamiento de la Facultad de Arte, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADYCC), la Academia Nacional de Bellas Artes, la Academia Nacional de Arquitectura y Urbanismo y DINA (Diseñadores Argentinos Asociados).

Además, cuenta con el apoyo de instituciones aliadas como la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), la Fundación Fortabat, la Fundación Proa, la Municipalidad de Resistencia y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El Comité directivo de a.362 está integrado por Marilyn Cristofani, Alejandra Meana y Carlos Nicolini, con la curaduría de Daniel Fischer.

