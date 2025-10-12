CONMOCIÓN POR EL ASESINATO DE UN CANTANTE Y MODELO ARGENTINO EN MÉXICO: ¿UN SIMPLE ASALTO O AJUSTE DE CUENTAS?
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El crimen tuvo lugar en la madrugada de este viernes, cuando el artista fue baleado por un grupo de delincuentes. La Justicia sospecha de un ajuste de cuentas.
La principal hipótesis de la Justicia: ajuste de cuentas
Las autoridades mexicanas sospechan que se trata de un presunto ajuste de cuentas o un crimen premeditado, dada la naturaleza del ataque directo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) está realizando un rastreo exhaustivo de los sospechosos, quienes huyeron en dirección al Bosque de Chapultepec, utilizando el análisis de las cámaras de seguridad.
La despedida en redes del programa en el que participaría Fede Dorcaz
En su cuenta de X, el ciclo del cual formaría parte el argentino junto a su novia expresó sus condolencias y dolor por la partida del joven artista: «La familia de HOY lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila».
Seguidamente, indicaron: «Mariana y Fede era una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz».