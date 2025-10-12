Conmoción por el asesinato de un cantante y modelo argentino en México: ¿un simple asalto o ajuste de cuentas?

Federico Dorcaz, modelo y cantante argentino, fue trágicamente asesinado a tiros en la madrugada de este viernes en Ciudad de México. El joven, originario de Mar del Plata, fue atacado por individuos en motocicleta mientras conducía una camioneta rentada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Aunque la policía inicialmente investigó un posible intento de robo -según testigos, la víctima intentó resistirse y aceleró el vehículo antes de desplomarse-, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) ha caratulado el hecho como homicidio doloso.

La principal hipótesis de la Justicia: ajuste de cuentas Las autoridades mexicanas sospechan que se trata de un presunto ajuste de cuentas o un crimen premeditado, dada la naturaleza del ataque directo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) está realizando un rastreo exhaustivo de los sospechosos, quienes huyeron en dirección al Bosque de Chapultepec, utilizando el análisis de las cámaras de seguridad.